Дополнение «Доки» для Anno 1800 уже доступно для прохождения
Как и было обещано две недели назад, сегодня Ubisoft официально дала старт третьему году контентной поддержки своей градостроительной стратегии Anno 1800. Первое дополнение (DLC) называется «Доки», и благодаря ему наш город сможет стать центром мировой торговли. Релизный видеоролик прилагается.
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Вообще, стоит отметить, что в третьем сезонном абонементе нам не придётся покорять новые территории: вместо этого разработчики расширят возможности в наших метрополиях. Второе и третье дополнение выйдут весной и летом, и добавят в игру возможность строить гостиницы, рестораны и достопримечательности, чтобы радовать туристов, а также возводить высоченные небоскрёбы.
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Anno 1800 вышла весной 2019 года и получила в основном положительные оценки. После неудачного Anno 2205 данный проект можно с чистой совестью назвать работой над ошибками.
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