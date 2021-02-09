Для Anno 1800 анонсирован уже третий по счёту сезонный абонемент
Anno 1800 оказалась настолько популярной градостроительной стратегией , что у Ubisoft не остаётся иного выхода, как снабжать поклонников данного проекта всё новым и новым дополнительным контентом. Сегодня разработчики представили вниманию общественности свежий, уже третий по счёту сезонный абонемент, в состав которого войдут три DLC. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Основной темой грядущих дополнений станет Старый Свет: разработчики решили не отправлять игроков в новые географические локации, а сфокусироваться на развитии своих материковых «метрополий». Первое дополнение под названием «Доки» выйдет уже 23 декабря и позволит игрокам превратить свой замечательный город в центр мировой торговли.
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Второе дополнение появится весной и добавит в игру новый класс жителей — туристов, а также позволит возводить рестораны, гостиницы и достопримечательности, среди которых, например, точно будет Эйфелева башня. Третий «сезон» завершится летом вместе с дополнением «Новые высоты», темой которого, как нетрудно догадаться, станут небоскрёбы и большие деньги.
Ubisoft оценила третий сезонный абонемент в 829 рублей, что, в общем-то, вполне приемлемо.
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