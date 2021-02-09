Anno 1800 оказалась настолько популярной градостроительной стратегией , что у Ubisoft не остаётся иного выхода, как снабжать поклонников данного проекта всё новым и новым дополнительным контентом. Сегодня разработчики представили вниманию общественности свежий, уже третий по счёту сезонный абонемент, в состав которого войдут три DLC. Сопутствующий видеоролик прилагается.

реклама

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Основной темой грядущих дополнений станет Старый Свет: разработчики решили не отправлять игроков в новые географические локации, а сфокусироваться на развитии своих материковых «метрополий». Первое дополнение под названием «Доки» выйдет уже 23 декабря и позволит игрокам превратить свой замечательный город в центр мировой торговли.

реклама

Второе дополнение появится весной и добавит в игру новый класс жителей — туристов, а также позволит возводить рестораны, гостиницы и достопримечательности, среди которых, например, точно будет Эйфелева башня. Третий «сезон» завершится летом вместе с дополнением «Новые высоты», темой которого, как нетрудно догадаться, станут небоскрёбы и большие деньги.

Ubisoft оценила третий сезонный абонемент в 829 рублей, что, в общем-то, вполне приемлемо.