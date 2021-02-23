Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Инсайдер: Bethesda планировала выпустить Starfield в 2021 году

Но как обстоят дела на сегодняшний день, сказать трудно.
+
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое

В настоящее время Starfield является самым ожидаемым проектом от Bethesda. Не потому, что игра и её идея интересные (хоть сколько-нибудь полезной информации о ней практически нет), а потому, что её релиз ознаменует собой полный переход студии-разработчика к The Elder Scrolls VI, с момента формального анонса которой этим летом пройдёт уже три года. И вот, возможно, ждать релиза Starfield осталось не так уж и долго: инсайдер NateDrake, ссылаясь на свои источники, сообщил на форуме ResetEra, что в конце прошлого года Bethesda планировала выпустить проект в 2021 году.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как уточняет инсайдер, сейчас ему неизвестно, как на планы Bethesda повлияли пандемия и другие возможные проблемы, но конкретно несколько месяцев назад компания собиралась выпустить Starfield в текущем году.

Стоит отметить, что это далеко не первый слух, гласящий о том, что Starfield выйдет в 2021 году. Более того, даже сами разработчики намекали именно на текущий год как год релиза своей амбициозной космической RPG. Остаётся надеяться, что Bethesda сумела совладать с трудностями удалённой работы, и что точную дату объявят в рамках E3 2021, которая в этом году, согласно сведениям СМИ, будет проведена в середине июня в полностью цифровом формате.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks bethesda game studios starfield
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Инсайдер: Bethesda планировала выпустить Starfield в 2021 году
+
Продажи NieR Automata превысили 5,5 млн копий
2
Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 сменила разработчика, релиз игры отложен на неопределённый срок
4
Геймплейный трейлер It Takes Two от создателей A Way Out полностью посвящён разнообразию игровых механик
1
Мультиплеер Call of Duty Black Ops Cold War в честь скорого запуска зомби-режима Outbreak станет временно бесплатным
+
Сетевой режим в Watch Dogs Legion появится уже в следующем месяце
2

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 205
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
61
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
30
Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже
Небольшой тест пассивного кулера из проекта "Ultra-silent office PC with Intel Core i7"
21
Мир Дж. Р. Р. Толкина в игровой индустрии
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
18
Как научиться разбираться в компьютерах и стать компьютерным энтузиастом
23
История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход
16
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2

Сейчас обсуждают

Зю
13:19
Только именно из-за комсы майнеры не могут вывести заработанное и через сутки оно всё превратится в тыкву))
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
ldx
13:18
Те же яйца,только в профиль.Он еще и русофоб
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
LAVRADAR
13:17
интересно в связи с чем выплаты увеличились
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
Зеновий Радеонович
13:16
ага ) Кстати, всегда забавляло, что рост называют ростом, а термина "падение" почему-то стесняются. Скроменько так "коррекция". Наверное, что-то из психологи..
Коррекция курсов Ethereum и Bitcoin принесла доверчивым инвесторам убытки на 4 миллиарда долларов
Владимир Кулешов
13:15
Скоро на вторичке появятся)))) А шахтёры останутся как обычно без трусов)))
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
Бариска Барискин
13:14
Спекулянт - друг народа (с)
Объявления о продаже видеокарт RTX 3060 уже появились на «Авито»
Иванов Иван
13:13
всм латентная? я вроде открыто написал что играю на том и на том) я же не пк-нищееб которому уготовано судьбой сидеть на табуретке и зарабатывать геморой. тупа атдихаю на диване попутно опуская в чан ...
FPS Boost будет занижать разрешение на Xbox
Денис Синяков
13:08
да рано радоваться пока
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
Сергей Vorvort
13:07
Не жалко.
Коррекция курсов Ethereum и Bitcoin принесла доверчивым инвесторам убытки на 4 миллиарда долларов
Артём Мячин
13:07
Не думаю что он там всё ещё работает
Объявления о продаже видеокарт RTX 3060 уже появились на «Авито»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем