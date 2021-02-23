В настоящее время Starfield является самым ожидаемым проектом от Bethesda. Не потому, что игра и её идея интересные (хоть сколько-нибудь полезной информации о ней практически нет), а потому, что её релиз ознаменует собой полный переход студии-разработчика к The Elder Scrolls VI, с момента формального анонса которой этим летом пройдёт уже три года. И вот, возможно, ждать релиза Starfield осталось не так уж и долго: инсайдер NateDrake, ссылаясь на свои источники, сообщил на форуме ResetEra, что в конце прошлого года Bethesda планировала выпустить проект в 2021 году.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как уточняет инсайдер, сейчас ему неизвестно, как на планы Bethesda повлияли пандемия и другие возможные проблемы, но конкретно несколько месяцев назад компания собиралась выпустить Starfield в текущем году.

Стоит отметить, что это далеко не первый слух, гласящий о том, что Starfield выйдет в 2021 году. Более того, даже сами разработчики намекали именно на текущий год как год релиза своей амбициозной космической RPG. Остаётся надеяться, что Bethesda сумела совладать с трудностями удалённой работы, и что точную дату объявят в рамках E3 2021, которая в этом году, согласно сведениям СМИ, будет проведена в середине июня в полностью цифровом формате.