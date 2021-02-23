Инсайдер: Bethesda планировала выпустить Starfield в 2021 году
В настоящее время Starfield является самым ожидаемым проектом от Bethesda. Не потому, что игра и её идея интересные (хоть сколько-нибудь полезной информации о ней практически нет), а потому, что её релиз ознаменует собой полный переход студии-разработчика к The Elder Scrolls VI, с момента формального анонса которой этим летом пройдёт уже три года. И вот, возможно, ждать релиза Starfield осталось не так уж и долго: инсайдер NateDrake, ссылаясь на свои источники, сообщил на форуме ResetEra, что в конце прошлого года Bethesda планировала выпустить проект в 2021 году.
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Как уточняет инсайдер, сейчас ему неизвестно, как на планы Bethesda повлияли пандемия и другие возможные проблемы, но конкретно несколько месяцев назад компания собиралась выпустить Starfield в текущем году.
Стоит отметить, что это далеко не первый слух, гласящий о том, что Starfield выйдет в 2021 году. Более того, даже сами разработчики намекали именно на текущий год как год релиза своей амбициозной космической RPG. Остаётся надеяться, что Bethesda сумела совладать с трудностями удалённой работы, и что точную дату объявят в рамках E3 2021, которая в этом году, согласно сведениям СМИ, будет проведена в середине июня в полностью цифровом формате.
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