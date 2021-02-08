СМИ: E3 в этом году планируют провести в цифровом формате
К сожалению, коронавирус пока не торопится включать реверс, а это значит, что традиционные «живые» мероприятия тоже пока не возвращаются. В прошлом году из-за пандемии была отменена ежегодная игровая выставка E3, на смену которой вполне успешно пришли небольшие мероприятия от игровых издательств. В этом году, как сообщает издание Video Games Chronicle, организаторы E3 планируют провести выставку в цифровом формате с 15 по 17 июня. Соответствующие сведения журналисты обнаружили в информационной рассылке
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Как сообщается, за неделю до начала мероприятия организаторы E3 предоставят своим партнёрам и журналистам демонстрационные записи запланированных к показу на выставке игр, чтобы те, в свою очередь, смогли поделиться со зрителями своими предварительными впечатлениями.
Решение вполне логичное, ведь если E3 и в этом году не проводить, то у игроков и, что куда важнее, разработчиков и издателей может возникнуть сомнение в необходимости этой выставки как таковой. Поэтому сейчас организаторам E3 надо постараться получить одобрение от традиционных участников выставки. Судя по тому, насколько успешными были прошлогодние цифровые выставки, прогноз положительный.
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