Берегите уши: Blizzard представила класс разбойницы для Diablo IV
Анонсы новых игровых классов являются одними из наиболее значимых новостей для ролевых экшенов, вот и Blizzard посвятила значительную часть церемонии открытия BlizzConline презентации класса разбойницы, который подойдёт игрокам, предпочитающим комбинировать разные стили игры.
реклама
Разбойница — универсальная убийца, с одинаковой эффективностью пользующая оружием как дальнего, так и ближнего боя. Попутно разбойница умеет растворяться в тени и изводить противников быстрыми движениями. Данный класс возвращается в серию Diablo после длительного отсутствия, и станет в Diablo IV одним из стартовых наряду с Волшебницей, Друидом и Варваром.
реклама
А вот дату выхода Diablo IV, увы, не объявили. Впрочем, это тоже было ожидаемо: из финансового отчёта Activision Blizzard следовало, что в этом году мы проект не дождёмся.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила