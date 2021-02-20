Анонсы новых игровых классов являются одними из наиболее значимых новостей для ролевых экшенов, вот и Blizzard посвятила значительную часть церемонии открытия BlizzConline презентации класса разбойницы, который подойдёт игрокам, предпочитающим комбинировать разные стили игры.

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Разбойница — универсальная убийца, с одинаковой эффективностью пользующая оружием как дальнего, так и ближнего боя. Попутно разбойница умеет растворяться в тени и изводить противников быстрыми движениями. Данный класс возвращается в серию Diablo после длительного отсутствия, и станет в Diablo IV одним из стартовых наряду с Волшебницей, Друидом и Варваром.

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А вот дату выхода Diablo IV, увы, не объявили. Впрочем, это тоже было ожидаемо: из финансового отчёта Activision Blizzard следовало, что в этом году мы проект не дождёмся.