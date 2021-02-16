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Игроки просят Blizzard возобновить активную поддержку Heroes of the Storm

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В конце 2018 года Blizzard объявила о переводе части разработчиков MOBA-проекта Heroes of the Storm на другие, в том числе к тому моменту неанонсированные проекты компании. Как следствие, поддержка HotS новым контентом практически заглохла, и многих фанатов игры такое положение дел в корне не устраивает. На днях на просторах портала виртуальных петиций Change.org появился призыв к Blizzard от игроков о возобновлении активной поддержки их любимой игры.

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Как пишут игроки, они хотят видеть больше новых героев, карт, кинематографических роликов и киберспортивных мероприятий. Иными словами, хотят вернуться на два с небольшим года назад.

Естественно, пока никакой реакции «сверху» не последовало. К сожалению, многие игроки упускают тот первоочередной важности момент, что производство контента для игры, тем более соответствующего высокому уровню качества, который мы привыкли видеть от Blizzard, стоит огромных денег, и, судя по радикальному решению руководства компании, Heroes of the Storm их даже не отбивала.

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