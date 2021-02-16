Ubisoft прокомментировала утечку с названием игры Rainbow Six Parasite
Несколько часов назад в Сети всплыла информация о том, что на просторах PSN появилась игра под названием Rainbow Six Parasite. Вспомнив, что Ubisoft в рамках последнего финансового отчёта планировала изменить название разрабатывающегося проекта Rainbow Six Quarantine, дабы оно не вызывало неприятных ассоциаций с продолжающейся эпидемиологической обстановкой в мире, игроки решили, что «Паразит» — это и есть переименованный «Карантин».
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Но это не совсем так: Ubisoft прокомментировала ситуацию изданию PCGamesN, объяснив, что название в утечке — используемое разработчиками для внутреннего тестирования проекта. Иными словами, заглушка. Настоящее название проекта, а также новые дополнительные подробности объявят «скоро».
Стоит напомнить, что Rainbow Six Quarantine (пока не переименовали, будем называть его так) представляет собой кооперативный боевик, своими механиками напоминающий Left 4 Dead: оперативникам отряда «Радуга» предстоит сражаться с различными монстрами и мутантами. Несмотря на то, что проект был анонсирован ещё летом 2019 года, информации о нём до сих пор ничтожно мало.
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