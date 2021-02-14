Аналитическая компания Sensor Tower проанализировала расходы пользователей в мобильных приложениях и пришла к выводу, что в 100 крупнейших неигровых подписочных приложениях расходы на мировом рынке выросли на 34%. В конкретных числах это выглядит следующим образом: с $9,7 млрд в 2019 году до $13 млрд в 2020 году.

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Эти самые 100 самых популярных подписочных приложений сгенерировали 11% от совокупных потребительских трат, общая сумма которых составила $111 млрд.

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Как вы понимаете, аналитика от Sensor Tower во многом концентрируется на среднестатистическом пользователе из США, поэтому сейчас поговорим о нём. Пользователи мобильных устройств этой страны потратили в 2020 году около $5,9 млрд на 100 крупнейших неигровых приложений, это выше показателей предыдущего года на 26% (там было только $4,6 млрд).

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Очевидно и вполне ожидаемо, что пользователи мобильных устройств на базе iOS тратят деньги на подписки охотнее, чем владельцы Android-девайсов. Целых $10,3 миллиарда принесли приложения по подписке в App Store, и только $2,7 миллиарда было получено от тех же 100 программ в Google Play.

В глобальных масштабах больше всего денег принёс своим создателям YouTube и продажи его подписок. Валовая выручка составила $991,7 миллиона по миру ($562 миллиарда пришлись на США).