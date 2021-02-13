Те, кто следят за новостями из мира видеоигр и всего, что с ними связано, знают, что сервис прямых трансляций Twitch удалил, а впоследствии заменил одну из самых популярных картинок-эмоций — PogChamp, которой в чатах принято выражать безмерное удивление от увиденного на экране.

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Причиной тому послужило высказывание блогера Райана Гутьерреса, чьё лицо и стало прообразом данной эмоции, касательно январских событий в Капитолии в Вашингтоне, США. Администрация Twitch посчитала его высказывание чуть ли не экстремистским и призывающим к насилию, поэтому поспешила «сменить лицо» PogChamp’а. Изначально администрация Twitch решила ежедневно менять удивлённые картинки, но аудитория сервиса восприняла это решение без энтузиазма.

Как итог, спустя месяц с небольшим Twitch провёл голосование за звание нового постоянного PogChamp’а, на котором из двух кандидатов — удивлённой девушки и разинувшего пасть комодского варана — победу одержала именно крупная ящерица. Стоит отметить, что сама эмоция с изображением комодского варана на Twitch существует уже давно под кодом KomodoHype, так что, по сути, его просто перевели на повышение.

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The community has spoken!



Let's fire up the PogChamp Machine and activate the new face of Pog. pic.twitter.com/idQ2cNtMiH — Twitch (@Twitch) February 12, 2021

Впрочем, без недовольных обойтись как всегда не получилось, и многие считают, что менять «смайлик» ежедневно было весело — своего рода сюрпризы для завсегдатаев Twitch.