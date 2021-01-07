Те, кто следят за событиями в мире, и, в особенности, за океаном, в курсе, что на днях в Вашингтоне произошли беспорядки. Имеются жертвы. Естественно, нейтрально к событиям отнеслись немногие; высказался по этому поводу и стример Райан «Gootecks» Гутьеррес, который в своём Twitter задал вопрос — пройдут ли события в здании Капитолия напрасно.

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Скорее всего, имя данного стримера никому неизвестно, но вот его лицо пользователи стримингового сервиса Twitch видели не один десяток, если не десятков тысяч раз. Именно удивлённое лицо Гутьерреса стало прототипом для эмоции PogChamp — одной из самых популярных в сервисе, которой в чатиках принято выражать безмерное удивление от увиденного на экране; например, когда игрок-стример оформляет красивую серию убийств.

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Но отныне своё удивление в чатах придётся выражать иными способами. Администрация Twitch посчитала сообщение Гутьерреса призывом к насилию, и на всякий случай удалила из системы эмоцию PogChamp с изображением его лица.

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Руководство Twitch разработает новую эмоцию, поскольку понимает, насколько для пользователей сервиса важен смысл PogChamp’а. Повисший в воздухе вопрос — будет ли Twitch запрещать использование сторонних и изменённых эмоций, выполненных на основе PogChamp’а?