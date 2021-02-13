7,5 минут игрового процесса Boreal Alyph — фанатского проекта по варианту сценария Half-Life 2 Episode Three
Разработчики Boreal Alyph нечасто радуют фанатов «полураспадной» франшизы публикациями нового геймплея своего творения, но несколько часов назад такое редкое явление, происходящее от силы пару раз в год, всё же произошло: нашему вниманию продемонстрировали неторопливый геймплей всё ещё ранней версии проекта. На протяжении 7,5 минут Гордон Фримен бродит по арктической базе и занимается, в общем-то, привычными для себя делами.
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Напомним, что Boreal Alyph — это фанатский проект-продолжение Half-Life 2 Episode Two на движке Source, в основу которого лёг опубликованный бывшим сценаристом Valve Марком Лэйдлоу вариант сюжета, повествующий о путешествии Гордона и Аликс в Арктику на поиски таинственного судна «Борей» исследовательской компании Aperture Science.
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Проект пребывает в стадии активной разработки вот уже четвёртый год, и пока неизвестно, когда он будет доведён до статуса готового продукта. Как можно заметить по вышеуказанному геймплею, работы у энтузиастов ещё невпроворот.
Также стоит напомнить, что сама Valve в прошлом году после релиза Half-Life Alyx объяснила, почему до сих пор не выпустила полноценную Half-Life 3. Хотя проект до сих пор не реализован, компания не исключает возможности возвращения к нему. Да и многие фанаты творчества «паровой» компании считают, что VR-эксклюзивная Half-Life Alyx была своеобразным индикатором заинтересованности сообщества в сиквеле.
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