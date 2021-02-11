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В Steam началась крупная распродажа по случаю празднования лунного Нового года

Совсем короткая. Зато Cyberpunk 2077 участвует.
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Steam не отстаёт от традиции, тем более что магазин потихоньку интегрируется в китайское сообщество, и вслед за многими запустил распродажу по случаю празднования лунного Нового года (он же Новый год по китайскому календарю). Сама распродажа продлится недолго — всего до вечера 15 февраля — но в её рамках со скидками можно будет приобрести множество достойнейших проектов.

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Несколько из них мы упомянем в данном материале:

  • Cyberpunk 2077 за 1 799 рублей (скидка 10 %);
  • Tomb Raider за 59 рублей (скидка 85 %);
  • Fallout 76 за 428 рублей (скидка 67 %);
  • Control Ultimate Edition за 959 рублей (скидка 40 %);
  • ARK Survival Evolved за 186 рублей (скидка 80 %).

Также пользователи Steam могут получить набор милых стикеров для чата с изображением телёнка (год Быка же всё-таки). Всего четыре стикера — по одному каждый день распродажи.

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