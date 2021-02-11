В Epic Games Store началась распродажа со скидками на Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и многие другие проекты
Не успела в Epic Games Store начаться бесплатная раздача Halcyon 6, как параллельно компания также дала старт так называемой распродаже показа, приуроченной к сегодняшнему показу новых и, скорее всего, эксклюзивных игр для сервиса. Сам показ пройдёт в 22:00 по Москве, ну а приобрести желанные игры со скидкой можно уже сейчас.
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Перечислим несколько наиболее интересных предложений:
- Cyberpunk 2077 за 1 799 рублей (скидка 10 %);
- Assassin’s Creed Valhalla за 2 074 рубля (скидка 17 %);
- Watch Dogs Legion за 1 674 рубля (скидка 33 %);
- Star Wars Jedi Fallen Order за 1 249 рублей (скидка 50 %);
- Elite Dangerous за 249 рублей (скидка 75 %).
Распродажа продлится две недели — до 25 февраля.
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