Не успела в Epic Games Store начаться бесплатная раздача Halcyon 6, как параллельно компания также дала старт так называемой распродаже показа, приуроченной к сегодняшнему показу новых и, скорее всего, эксклюзивных игр для сервиса. Сам показ пройдёт в 22:00 по Москве, ну а приобрести желанные игры со скидкой можно уже сейчас.

реклама

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Перечислим несколько наиболее интересных предложений:

Cyberpunk 2077 за 1 799 рублей (скидка 10 %);

Assassin’s Creed Valhalla за 2 074 рубля (скидка 17 %);

Watch Dogs Legion за 1 674 рубля (скидка 33 %);

Star Wars Jedi Fallen Order за 1 249 рублей (скидка 50 %);

Elite Dangerous за 249 рублей (скидка 75 %).

Распродажа продлится две недели — до 25 февраля.