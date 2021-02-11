Последнее время Epic Games Store что-то разошёлся и постоянно старается дарить действительно ценные подарки. Так, на следующей неделе, с 18 по 25 февраля, все желающие смогут получить в вечное пользование занимательный симулятор автомобильных трюков Absolute Adrift, а также зубодробительный боевик Rage 2. Естественно, из двух подарков именно Rage 2 привлекает наибольшее внимание.

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Но это будет на следующей неделе, а на неделе текущей нам предлагают забрать космическую ролевую стратегию Halcyon 6 Lightspeed Edition, представляющую собой усовершенствованную версию одноимённого проекта. В Halcyon 6 нам предстоит строить базы, сражаться, а также управлять экипажем своих кораблей. В своё время проект получил много наград и высоких оценок от прессы.

Пользуясь случаем, напомним, что сегодня в 22:00 по московскому времени Epic Games расскажет о новых запланированных к выходу в её магазине играх, продемонстрирует геймплей и детальные разборы. Как много игр примет участие в показе, неизвестно. Наконец, в Epic Games Store стартовала специальная распродажа, в которой, в частности, примут участие Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Valhalla.