На днях CD Projekt RED сообщила о пробитии бреши в обороне своих серверов и о шантаже студии со стороны хакеров. Естественно, ни о каких переговорах и речи быть не может, и студия отказалась идти у интернет-террористов на поводу. Если хакеры не блефовали, то к ним в руки попали исходные коды «Гвинта», The Witcher 3 для консолей нового поколения, а также Cyberpunk 2077. И вот, как сообщают некоторые СМИ, разгневанные нежеланием CDPR идти на контакт взломщики привели своё обещание в исполнение и выложили часть добытых ими исходных кодов в Сеть.

реклама

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Другая, более ценная часть, как сообщается, выставлена хакерами на аукцион: за 7 миллионов долларов «исходники» готовы продать сразу, а меньше, чем за миллион долларов, они даже и торговаться не станут.

По информации СМИ, модераторы популярных форумов, на которых хакеры публикуют ссылки, стараются оперативно пресекать данные мошеннические действия, так что если ценные данные и попали не в те руки, то хотя бы не в критических масштабах.

реклама

Напомним, CD Projekt RED сложа руки не сидит и обратилась в польские правоохранительные органы, чтобы, по возможности, выйти на след хакеров. Хотя, как уточняет CDPR, у неё нет доказательств того, что хакерам удалось заполучить персональные данные её сотрудников, компания всё же рекомендует своим бывшим коллегам включить оповещения о действиях мошеннического характера. На всякий случай.