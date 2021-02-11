СМИ сообщили о выставлении хакерами на продажу украденных исходных кодов игр CD Projekt RED
На днях CD Projekt RED сообщила о пробитии бреши в обороне своих серверов и о шантаже студии со стороны хакеров. Естественно, ни о каких переговорах и речи быть не может, и студия отказалась идти у интернет-террористов на поводу. Если хакеры не блефовали, то к ним в руки попали исходные коды «Гвинта», The Witcher 3 для консолей нового поколения, а также Cyberpunk 2077. И вот, как сообщают некоторые СМИ, разгневанные нежеланием CDPR идти на контакт взломщики привели своё обещание в исполнение и выложили часть добытых ими исходных кодов в Сеть.
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Другая, более ценная часть, как сообщается, выставлена хакерами на аукцион: за 7 миллионов долларов «исходники» готовы продать сразу, а меньше, чем за миллион долларов, они даже и торговаться не станут.
По информации СМИ, модераторы популярных форумов, на которых хакеры публикуют ссылки, стараются оперативно пресекать данные мошеннические действия, так что если ценные данные и попали не в те руки, то хотя бы не в критических масштабах.
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Напомним, CD Projekt RED сложа руки не сидит и обратилась в польские правоохранительные органы, чтобы, по возможности, выйти на след хакеров. Хотя, как уточняет CDPR, у неё нет доказательств того, что хакерам удалось заполучить персональные данные её сотрудников, компания всё же рекомендует своим бывшим коллегам включить оповещения о действиях мошеннического характера. На всякий случай.
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