В GOG стартовала крупная распродажа, в которой участвует Cyberpunk 2077
Сервис GOG тоже решил провести крупную распродажу посреди сезона, обрадовав тем самым не только игровое сообщество в целом, но и тех, кто хотел приобрести Cyberpunk 2077 подешевле. Всё верно, в рамках распродажи, которую нарекли «We Love Games», в том числе принимает участие последний проект CD Projekt RED. Скидка на него незначительная — всего 10 % — но сам факт достоин внимания.
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Распродажа продлится недолго, всего до 15 февраля, но в её рамках принимают участие более двух с половиной тысяч игр, скидки на которые могут достигать 92 %. Перечислим некоторые наиболее привлекательные (субъективно) предложения:
- Cyberpunk 2077 за 1 799 рублей (скидка 10 %);
- Wolfenstein II The New Colossus Digital Deluxe Edition за 399 рублей (скидка 80 %);
- XCOM 2 за 139 рублей (скидка 92 %);
- Divinity Original Sin II Definitive Edition за 319 рублей (скидка 60 %);
- Vampyr за 379 рублей (скидка 75 %).
К слову, завтра стартует распродажа в Epic Games Store, где Cyberpunk 2077 также предложат с 10-процентной скидкой. По-видимому, скоро аналогичная акция пройдёт и в Steam.
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