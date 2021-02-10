Сервис GOG тоже решил провести крупную распродажу посреди сезона, обрадовав тем самым не только игровое сообщество в целом, но и тех, кто хотел приобрести Cyberpunk 2077 подешевле. Всё верно, в рамках распродажи, которую нарекли «We Love Games», в том числе принимает участие последний проект CD Projekt RED. Скидка на него незначительная — всего 10 % — но сам факт достоин внимания.

реклама

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Распродажа продлится недолго, всего до 15 февраля, но в её рамках принимают участие более двух с половиной тысяч игр, скидки на которые могут достигать 92 %. Перечислим некоторые наиболее привлекательные (субъективно) предложения:

Cyberpunk 2077 за 1 799 рублей (скидка 10 %);

Wolfenstein II The New Colossus Digital Deluxe Edition за 399 рублей (скидка 80 %);

XCOM 2 за 139 рублей (скидка 92 %);

Divinity Original Sin II Definitive Edition за 319 рублей (скидка 60 %);

Vampyr за 379 рублей (скидка 75 %).

К слову, завтра стартует распродажа в Epic Games Store, где Cyberpunk 2077 также предложат с 10-процентной скидкой. По-видимому, скоро аналогичная акция пройдёт и в Steam.