Недавно стало известно, что в ближайшие пару лет в Epic Games Store появится больше эксклюзивов, чем за предыдущие два года существования сервиса. Что ж, компании пора продемонстрировать свои сокровища, и вот, на этот четверг запланирован «весенний» показ, в рамках которого состоятся свежие анонсы и публикации геймплейных видеороликов совместно с детальными разборами. Весенний показ пройдёт 11 февраля в 22:00 по московскому времени.

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Есть у данной новости и вторая положительная часть. К показу игр Epic Games также решила приурочить специальную распродажу. Продлится она две недели — с 11 февраля до 25 февраля, и хотя полный список участвующих в ней игр пока не оглашён, компания всё же «протизерила» несколько проектов. Итак, известно, что в распродаже примут участие Star Wars Squadrons, SnowRunner, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla и Hades.

Умопомрачительных скидок ждать не стоит: Cyberpunk 2077 временно потеряет в цене всего 10 %, а Assassin’s Creed Valhalla — до 20 % в зависимости от издания. Hades отдадут с 20-процентной скидкой, а Star Wars Squadrons и SnowRunner — с 40-процентными скидками. Судя по спецстраничке распродажи, со скидками также можно будет урвать Grand Theft Auto V, Immortals Fenyx Rising, Death Stranding, Twin Mirror, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2, и Watch Dogs Legion.