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Второе крупное дополнение к The Outer Worlds выйдет до конца марта

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Уже несколько месяцев о пострелизной поддержке ролевой игры The Outer Worlds не поступало никаких сведений, а ведь проект ещё должен получить второе крупное дополнение под названием Murder on Eridanos. К счастью, из сегодняшнего отчёта Take-Two Interactive, владеющего издательским подразделением Private Division, стало известно, что аддон запланирован к выходу в четвёртом квартале текущего финансового года, или, выражаясь более привычным языком, дополнение увидит свет до 31 марта включительно.

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Подробностей дополнения, впрочем, из отчёта выудить не удалось, но учитывая, что релиз уже относительно скоро, их публикация не заставит себя долго ждать.

Предыдущее дополнение, Peril on Gorgon, вышло в начале сентября, а сама The Outer Worlds радует любителей ролевых игр ещё с осени 2019-го.

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