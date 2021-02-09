Отчёт Take-Two: продажи Grand Theft Auto V достигли 140 млн копий, а Red Dead Redemption 2 — 36 млн
Компания Take-Two Interactive отчиталась за третий квартал 2020/2021 финансового года. Как обычно бывает в подобных отчётах, интересной широкому кругу геймеров информации в нём не очень много, но частично затронуть её придётся, потому что иначе материал будет лишён целостности.
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Итак, согласно отчёту, продажи (отгрузки) Grand Theft Auto V достигли 140 миллионов копий. Из них пять миллионов копий были реализованы именно в прошлый финансовый квартал, завершившийся 31 декабря. Как поясняет Take-Two, 2020-й год стал лучшим для Grand Theft Auto V, не считая 2013 года, когда состоялся релиз игры. Как следствие, рекордной популярностью в прошлом календарном году пользовалась и Grand Theft Auto Online. Версия Grand Theft Auto V для консолей нового (текущего) поколения выйдет в следующем финансовом году, который начинается с 1 апреля.
Что касается продаж Red Dead Redemption 2, то они многократно скромнее продаж GTA V, но тоже внушительные: к концу отчётного периода продажи вестерна составили 36 млн копий. В отличие от многих коллег по цеху, Take-Two полностью осознаёт, что своим успехом в 2020-м году она «обязана» пандемии, из-за которой многие сидят дома затворниками и больше времени проводят за компьютером и видеоиграми. Более того, Take-Two не исключает, что когда пандемия завершится, её ждёт заметное падение показателей в сравнении с пришедшимся на пандемию периодом.
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Релиз Kerbal Space Program 2 должен состояться в течение 2022/2023 финансового года. Иными словами, ждать выхода сиквела знаменитого симулятора космической программы придётся ещё как минимум 14 месяцев.
Чистая прибыль Take-Two за отчётный квартал составила 182 миллиона долларов, увеличившись на 11 % в сравнении с показателем за третий квартал прошлого финансового года. Компания сохраняет планы по выпуску без малого сотни новых игр в течение пяти лет. Анонсы большей части из них, впрочем, ещё даже не в обозримой перспективе.
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