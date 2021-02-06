За два с небольшим года полноценного существования Epic Games Store этот магазин успел ощутить на себе гнев адептов Steam и радость тех, кто против монополизации рынка сервисов цифровой дистрибуции игр. И хотя на номинальных ценах на игры появление мощного конкурента Steam никак не сказалось, тенденция положительная, и Epic Games собирается масштабно расширять своё присутствие на рынке.

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Так, в беседе с изданием PC Gamer представитель компании отметил, что в ближайшие пару лет Epic Games Store получит больше эксклюзивных проектов, чем вышло в прошлые два года. К сожалению, представитель Epic Games не стал вдаваться в подробности того, что именно компания считает эксклюзивами — в частности, входят ли в это понятие временные эксклюзивы, которые продаются в EGS в течение полугода—года, а затем поступают в продажу и в других сервисах.

Кроме того, неясен статус тех проектов, которые EGS получает от Ubisoft в рамках партнёрского соглашения. Как известно, последние игры французской компании выходят в EGS и параллельно в её собственном магазине. Считается ли это эксклюзивностью в представлении Epic Games — неясно.

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По подсчётам PC Gamer, за прошедшее с момента запуска Epic Games Store время в магазине вышло 115 эксклюзивов, из которых 50 имели этот статус временно.