Разделы вакансий игровых студий на специализированных сайтах в очередной раз демонстрируют, что их составителям следует быть аккуратнее с формулировками, иначе в Сеть попадает слишком много информации о происходящих в них процессах. Так, сегодня внимательные пользователи наткнулись на упоминание вакансии продюсера в студию 343 Industries.

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Из описания вакансии следует, что основной задачей продюсера станет помощь в создании нового проекта во вселенной Halo. Никаких подробностей этого проекта, естественно, пока нет, но некоторые журналисты предполагают, что речь может идти о триквеле Halo Wars или же об ответвлении Halo 5 Guardians.

Впрочем, важно понимать, что речь идёт именно о вселенной Halo, а под такое описание вполне может подойти и проект, связанный с ней очень отдалённо. Недавний пример — хоррор The Callisto Protocol от создателя Dead Space. Технически он относится к вселенной PlayerUnknown’s Battlegrounds, однако его события разворачиваются спустя столько сотен лет, что практически никакой связи с популярной королевской битвой кроме отсылок там проглядываться не будет. Что поделать: маркетинг — это тоже наука.

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Возвращаясь к теме Halo, напомним, что 343 Industries сначала предстоит всё-таки выпустить Halo Infinite. Данный проект должен был стать релизным флагманом консолей Xbox нового поколения, но впоследствии был отложен до осени текущего года.