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Официально: Halo Infinite выйдет только следующей осенью

Хотя изначально должна была добраться до прилавков вместе с Xbox Series.
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На днях в Сети появилась информация о том, что релиз Halo Infinite после августовского переноса состоится осенью 2021-го, но, к сожалению, официальная информация, опубликованная несколько минут назад на сайте игр серии Halo, оказалась гораздо менее оптимистичной.

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Как сообщил творческий руководитель Halo Infinite Джозеф Стейтен, студия 343 Industries планирует выпустить проект осенью следующего года. По словам Стейтена, летом разработчики получили много отзывов от сообщества, в результате чего стало предельно очевидно, что Halo Infinite нуждается в доработке. На рождественские и новогодние праздники команда возьмёт небольшой перерыв для «подзарядки», а в январе с новыми силами приступит к завершению проекта.

Стоит отметить, что изначально Halo Infinite должна была стать стартовым проектом для консолей Xbox нового поколения, но премьерный показ игры просто обескуражил фанатов франшизы: никаким «некстгеном» здесь и не пахло. В результате, к счастью, было принято единственно верное решение.

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