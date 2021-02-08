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Авторы The Medium не исключают возможности выпуска DLC к игре

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Без дополнительного контента сегодня не обходится практически ни один игровой проект: слишком уж тяжело бывает устоять от соблазна продать DLC по цене половины (а в особо запущенных случаях — по цене целой) игры. И хотя разработчики The Medium из студии Bloober Team пока не торопятся с анонсом дополнений к игре, всё в одночасье может измениться.

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Недавно студия провела на Reddit сессию вопросов/ответов, из которой следует, что на текущий момент у коллектива нет планов по выпуску дополнительного контента к The Medium, а финальная сцена, которую геймеры восприняли как намёк на возможное DLC или сиквел, на самом деле является желанием разработчиков «прояснить ситуацию с Томасом». С другой стороны, как справедливо отметили разработчики, жизненный опыт научил их никогда не говорить «никогда».

Стоит напомнить, что Bloober Team уже ищет сотрудников для работы над неким новым проектом, в котором будет боевая система с рукопашными и стрелковыми элементами. Сможет ли коллектив найти время и ресурсы, чтобы «вклинить» в этот процесс дополнение пусть и для неплохой, но всё же далеко не самой популярной игры — вопрос открытый.

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