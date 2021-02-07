Создатели The Medium уже готовят новый проект
Разделы вакансий студий-разработчиков с завидной регулярностью проливают лучи света на происходящее в их стенах. Вот и коллектив Bloober Team, последним проектом которых стал психологический хоррор The Medium, не исключение. Сегодня внимательные посетители обнаружили, что польской студии требуется целая когорта квалифицированных специалистов, перечень которых позволяет сделать простой вывод о том, что коллектив трудится над новой игрой.
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В частности, Bloober Team ищет тестировщиков, программистов боевой системы, программистов игрового процесса, аниматоров, художников концепт-артов, а также продюсеров.
Естественно, о скором анонсе нового проекта, судя по требующимся для его производства специалистам, в обозримой перспективе можно даже не мечтать. Несколько подробностей из вакансий, впрочем, выудить можно: судя по всему, в новом проекте Bloober Team будет представлена полноценная боевая система, подразумевающая как стрельбу, так и рукопашные атаки. От соискателей требуется обширное знание движка Unreal Engine 4, из чего следует вывод о том, что новинка будет базироваться именно на нём.
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