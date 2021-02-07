Steam продолжает устанавливать всё новые и новые рекорды «онлайна». Чуть больше месяца прошло с момента преодоления сервисом отметки в 25,4 млн пользователей одновременно, как сегодня этот рекорд уже устарел, был преодолён со значительным отрывом и достиг 26,4 млн пользователей. Соответствующей информацией поделился портал Steam Database (SteamDB), собирающий самую разную важную (и не очень) информацию касательно Steam в целом и представленных в нём игр в частности.

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По мнению аналитиков, установлению всё новых и новых рекордов Steam способствует продолжающаяся пандемия, которая с нами пусть и не навсегда, но надолго, а также проходящий сейчас в сервисе февральский фестиваль демоверсий игр, в рамках которого можно поиграть в ранние версии более чем пятисот находящихся в разработке проектов.

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С наиболее популярными играми же почти ничего нового: в пятёрке лидеров находятся CS:GO, Dota 2, PUBG, Rust и Apex Legends.