Steam в очередной раз обновил рекорд «онлайна»
Steam продолжает устанавливать всё новые и новые рекорды «онлайна». Чуть больше месяца прошло с момента преодоления сервисом отметки в 25,4 млн пользователей одновременно, как сегодня этот рекорд уже устарел, был преодолён со значительным отрывом и достиг 26,4 млн пользователей. Соответствующей информацией поделился портал Steam Database (SteamDB), собирающий самую разную важную (и не очень) информацию касательно Steam в целом и представленных в нём игр в частности.
реклама
По мнению аналитиков, установлению всё новых и новых рекордов Steam способствует продолжающаяся пандемия, которая с нами пусть и не навсегда, но надолго, а также проходящий сейчас в сервисе февральский фестиваль демоверсий игр, в рамках которого можно поиграть в ранние версии более чем пятисот находящихся в разработке проектов.
реклама
С наиболее популярными играми же почти ничего нового: в пятёрке лидеров находятся CS:GO, Dota 2, PUBG, Rust и Apex Legends.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила