Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Steam установил очередной рекорд «онлайна»: свыше 25,4 млн пользователей в сети одновременно

Очередной новый год — очередной рекорд в Steam.
2
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой

Начало нового года — традиционный период, во время которого в Steam устанавливаются всё новые и новые рекорды «онлайна». Оно и понятно: выходные, праздники, приближающаяся к концу зимняя распродажа, а также скорое оглашение победителей «Премии Steam». И вот, наступивший год не стал исключением: по статистике, зафиксированной порталом Steam Database, сегодня, четыре часа назад, в Steam одновременно присутствовали 25 415 080 пользователей одновременно.

реклама

анонсы и реклама
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
<b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b>
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
RTX 3070 за копейки в Compeo.ru
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Предыдущий рекорд был установлен в середине декабря на фоне выхода Cyberpunk 2077 — тогда в Steam одновременно находились 24 776 635 пользователей. Как видим, скачок существенный.

реклама

К сожалению, пандемия пока никуда исчезать даже не думает, а вместе с ней сохранится и максимально возможная степень самоизоляции населения, которое будет проводить свободное время за интерактивными развлечениями.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

steam valve
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Steam установил очередной рекорд «онлайна»: свыше 25,4 млн пользователей в сети одновременно
2
Ремейк SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom выйдет на Android и iOS
+
Фанаты хотят перенести в Minecraft мир ролевой игры Kingdom Come: Deliverance
2
Авторы Hotline Miami трудятся над неким неоднозначным проектом
+
Крупное дополнение Repentance для The Binding of Isaac Rebirth обзавелось датой выхода
3
Игровое подразделение Microsoft подвело свои итоги года
3

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 96
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 37
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших экономических и градостроительных стратегий последних 10 лет
17
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
11
5 рабочих способов продолжить играть в игры ВК, ОК и Mail.ru на Flash Player после 1 января 2021
11

Сейчас обсуждают

Дмитрий
22:49
Они вот не думали никогда, я помню как многие писали что не могут продать валюту, а не могут они продать потому что никто не покупает. Играть в биток можно только на свой страх и риск. Можно все проиг...
Bitcoin поставил новый рекорд стоимости в 31 500$ - цены видеокарт уже вдвое выше рекомендованных
sevik68
22:48
бро, я в курсе :) и в это не играю
Bitcoin поставил новый рекорд стоимости в 31 500$ - цены видеокарт уже вдвое выше рекомендованных
UpeR
22:46
Я вообще обожаю твои комменты, сопливый малыш Палата по тебе реально плачет ))))))))))))))))))))))))))))))
Первые фото материнской платы Z590 от MSI — один слот M.2 неработоспособен с процессорами i3
yurius
22:46
Рассматриваю построение NAS на 4+ диска. Вкорячивать не хотелось бы, да и вентиляция нужна
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
Kopcheniy
22:44
Это во всей Сети надо сделать.
Президент Microsoft: русские хакеры взломали нас, но ничего не испортили и не украли
Сергій Шимков
22:44
А что плохого в том что бы купить топ мать с заделом на будущее и на время поставить в неё младший в линейке проц ? (Если бабло "куры не клюют" то конечно можно сразу всё и сразу, но обычно чем то жер...
Первые фото материнской платы Z590 от MSI — один слот M.2 неработоспособен с процессорами i3
UpeR
22:43
Ещё одна нищая собака с хохлостана... Грызи свой 4770К, и помалкивай
Первые фото материнской платы Z590 от MSI — один слот M.2 неработоспособен с процессорами i3
Просто Хомяк
22:42
Настоящий майнер никогда не спит!
Bitcoin поставил новый рекорд стоимости в 31 500$ - цены видеокарт уже вдвое выше рекомендованных
Adam01
22:42
Ну, так нечего было влезать со своей фигнёй, можешь дальше жопой вилять
Первые фото материнской платы Z590 от MSI — один слот M.2 неработоспособен с процессорами i3
Дмитрий
22:41
Ну ты представь механизм этой биржи, кто то покупает кто то продает, курс растет. Только когда ты захочешь продать курс то не обеспечен ничем. У тебя заблокируется кнопка продать и ты будешь ждать сам...
Bitcoin поставил новый рекорд стоимости в 31 500$ - цены видеокарт уже вдвое выше рекомендованных
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем