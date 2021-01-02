Начало нового года — традиционный период, во время которого в Steam устанавливаются всё новые и новые рекорды «онлайна». Оно и понятно: выходные, праздники, приближающаяся к концу зимняя распродажа, а также скорое оглашение победителей «Премии Steam». И вот, наступивший год не стал исключением: по статистике, зафиксированной порталом Steam Database, сегодня, четыре часа назад, в Steam одновременно присутствовали 25 415 080 пользователей одновременно.

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Предыдущий рекорд был установлен в середине декабря на фоне выхода Cyberpunk 2077 — тогда в Steam одновременно находились 24 776 635 пользователей. Как видим, скачок существенный.

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К сожалению, пандемия пока никуда исчезать даже не думает, а вместе с ней сохранится и максимально возможная степень самоизоляции населения, которое будет проводить свободное время за интерактивными развлечениями.