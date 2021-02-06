Возможность переноса локаций в PC-версию Hitman 3 из предыдущих частей трилогии появится до конца февраля
Релиз Hitman 3 был слегка омрачён тем фактом, что PC-игроков оставили (временно) без возможности переноса локаций из предыдущих двух частей обновлённой трилогии про Агента 47. Связано это с тем, что предыдущие части выходили на PC через Steam, тогда как Hitman 3 у нас стала Epic Games Store-эксклюзивом. Ещё в январе разработчики из IO Interactive пообещали, что решат эту проблему, и вот, соответствующая функция уже готова.
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Правда, в настоящее время система проходит проверку на всех этапах, чтобы удостовериться в её стабильности и правильности работы. Долго тестировать не будут: соответствующее обновление собираются применить к Hitman 3 уже в этом месяце. Как уверяют разработчики, даже при самом неблагоприятном развитии событий эта функция появится в игре до конца месяца. Так что на практике, скорее всего, ждать осталось не больше двух недель.
Напомним, что Hitman 3 продемонстрировала самый успешный релиз в истории франшизы. Бросать лысого убийцу со штрих-кодом на затылке IO Interactive не собирается, но сейчас перед компанией стоит амбициозная задача создания первоклассной игры про Джеймса Бонда.
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