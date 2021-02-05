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CD Projekt RED устранила уязвимость в Cyberpunk 2077 при использовании модификаций

И это заняло не так много времени, как могло бы занять.
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Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что во внешних используемых Cyberpunk 2077 файлах DLL обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам при желании получить доступ к компьютеру применяющего модификации для игры пользователя со всеми вытекающими из этого последствиями. CD Projekt RED быстро отреагировала на информацию, известила сообщество о том, что разработчики поставлены в известность и уже трудятся над исправлением ошибки, и вот, по прошествии трёх дней к игре применено соответствующее обновление-хотфикс 1.12.

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Напоминаем, что череда патчей и хотфиксов для Cyberpunk 2077 — лишь начало большой работы по пострелизной поддержке игры. На протяжении текущего года игра будет периодически получать патчи и бесплатные DLC, ну а крупные платные аддоны начнут появляться не раньше следующего года.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Lamerusha Lat
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Ты просто какой-то хейтер синих.
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Lexagon
15:58
Интересно другое - почему в заголовке глагол в множественном числе? Ведь NASA - это агентство, оно единственного числа.
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Listoman
15:57
За 4к можно взять норм воздушку, которая нагнёт недоводу за 4к. 2к и 4к - разные ценовые сегменты. Кулёк за 2к берут под бюджетные процы)
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
Kopcheniy
15:56
Как бы не оказалось так, что несколько систем на Эпиках обошлись бы дешевле оных на новых камнях от синих. А в данный момент так и есть.
Под крышкой Intel Sapphire Rapids обнаружились четыре идентичных кристалла
Renegade1979
15:55
Можно поотключать всем глазные импланты и передавить с три штуки мобов, или выманивать заклинанием шепота, и потом по одному душить, по кд отключать кого-то прямо через стенку. Выманивать взломом хлам...
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Лучезарная Куртка
15:55
так тебя никто не заставляет.
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Kopcheniy
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iPhone SE 3 мог выйти заместо iPhone 12 Mini, с соответствующей ценой. И провальных продаж последнего бы не отмечалось.
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Евгений Самара
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Артём Стрельников
15:52
Почему он извинился перед xyecocaми? Ему что за сутки уже eблo набили?
Автор Ori извинился за жёсткие высказывания в адрес создателей No Man’s Sky и Cyberpunk 2077
Лучезарная Куртка
15:52
это сток. И не понял в чем жесть? только что перепроверил: частота - т. хотспот - обороты % в бублике: ~2050мгц - 80с - 78% в кп77: ~2360мгц - 77c - 63%
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
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