CD Projekt RED устранила уязвимость в Cyberpunk 2077 при использовании модификаций
Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что во внешних используемых Cyberpunk 2077 файлах DLL обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам при желании получить доступ к компьютеру применяющего модификации для игры пользователя со всеми вытекающими из этого последствиями. CD Projekt RED быстро отреагировала на информацию, известила сообщество о том, что разработчики поставлены в известность и уже трудятся над исправлением ошибки, и вот, по прошествии трёх дней к игре применено соответствующее обновление-хотфикс 1.12.
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Напоминаем, что череда патчей и хотфиксов для Cyberpunk 2077 — лишь начало большой работы по пострелизной поддержке игры. На протяжении текущего года игра будет периодически получать патчи и бесплатные DLC, ну а крупные платные аддоны начнут появляться не раньше следующего года.
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