Разработчики из New World Interactive продолжают поддерживать шутер Insurgency Sandstorm и, по возможности, привлекать в проект новую аудиторию. В последнем игре (вернее, существующей пока только PC-версии) должна помочь стартовавшая несколько часов назад акция уик-энда бесплатного доступа, которая продлится вплоть до самого конца воскресенья, 8 февраля.

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Напомним, что Insurgency Sandstorm представляет собой тактический шутер с упором на реалистичность происходящего: здесь нет привычного перекрестия прицела или счётчика патронов, а противники, как и положено, «ложатся» с одного-двух выстрелов в части тела, закрывающие собой жизненно важные органы.

PC-версия Insurgency Sandstorm существует уже больше двух лет, однако версии для консолей в конце января были в очередной раз отложены: на сей раз на неопределённый срок.