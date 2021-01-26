Издательство Focus Home Interactive опубликовало отчёт по итогам третьего квартала 2020/2021 финансового года, из которого следует, что компания перенесла релизы сразу трёх игр: Hood Outlaws & Legends, Warhammer 40K Age of Sigmar, а также Insurgency Sandstorm для консолей.

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Судя по тексту, релизы вышеуказанных проектов перенесены на неопределённый срок: никаких новых дат или хотя бы «окон» Focus Home Interactive не назвала. Причина переноса — пандемия коронавируса, хотя, пожалуй, это было бы понятно и без уточнений.

Стоит отметить, что в данной ситуации особенно трагично выглядит история с консольными версиями Insurgency Sandstorm: PC-игроки перестреливаются друг с другом в данном реалистичном шутере ещё с декабря 2018 года, в то время как релиз консольных версий уже несколько раз откладывался. Не исключено, что к тому моменту, как Insurgency Sandstorm будет готова к выходу на «приставках», будет уже слишком поздно.