Акционеры Codemasters одобрили сделку с Electronic Arts
В середине декабря прошлого года стало известно, что Electronic Arts перехватила у Take-Two Interactive инициативу и предложила английской студии-разработчику гоночных игр Codemasters более выгодные условия покупки. Take-Two бороться за коллектив не стала, и хотя формально сделка ещё не завершилась, акционеры Codemasters простым большинством голосов одобрили сделку, которая, к слову, обошлась Electronic Arts в $1,2 млрд.
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После формального вхождения Codemasters в состав внутренних студий Electronic Arts в распоряжении издательства появятся гоночные франшизы DiRT, F1, Grid и Project CARS. Благодаря своему приобретению Electronic Arts собирается укрепиться на рынке гоночных игр и, если всё сложится удачно, стать мировым лидером в данном сегменте.
В планах Electronic Arts выпускать не меньше одной гоночной игры в год. А дальше уж как получится.
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