Electronic Arts опубликовала отчёт по итогам четвёртого квартала текущего финансового года. Как обычно в подобных документах, интересного в отчёте было мало, но парочку пунктов упомянуть можно. Так, например, компания всерьёз планирует стать мировым лидером в сегменте гоночных видеоигровых развлечений.

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В первую очередь это станет возможным благодаря тому, что в прошлом календарном году Electronic Arts удалось быстро и даже дерзко вырвать Codemasters из лап Take-Two Interactive, предложив английской студии-разработчику гоночных игр более выгодные условия. Напомним, что благодаря приобретению Codemasters в распоряжении Electronic Arts появятся сразу несколько известных гоночных франшиз: DiRT, F1, GRID и Project CARS. Codemasters перейдёт в подразделение EA Sports, и в целом Electronic Arts рассчитывает выпускать не меньше одной гоночной игры в год. Естественно, при помощи англичан.

Что же касается финансовых результатов издательства за отчётный период, то всё замечательно: на фоне пандемии спрос на видеоигры растёт, и, следовательно, растёт и прибыль. Львиная доля доходов EA приходится на игры-сервисы, в частности, Apex Legends.

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Напомним, что покупка Codemasters обошлась Electronic Arts в 1,2 млрд долларов. Как быстро компании удастся отбить расходы и превратить коллектив в ещё одну свою рабочую лошадку, пока не берутся прогнозировать даже наиболее уютно расположившиеся на домашних диванах аналитики.