Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Electronic Arts собирается стать мировым лидером в сегменте гоночных игр

И, похоже, благодаря покупке Codemasters это получится.
1
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Еще одна RTX 3080 и даже дешевле
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
RTX 2070 Super - цена супер

Electronic Arts опубликовала отчёт по итогам четвёртого квартала текущего финансового года. Как обычно в подобных документах, интересного в отчёте было мало, но парочку пунктов упомянуть можно. Так, например, компания всерьёз планирует стать мировым лидером в сегменте гоночных видеоигровых развлечений.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

В первую очередь это станет возможным благодаря тому, что в прошлом календарном году Electronic Arts удалось быстро и даже дерзко вырвать Codemasters из лап Take-Two Interactive, предложив английской студии-разработчику гоночных игр более выгодные условия. Напомним, что благодаря приобретению Codemasters в распоряжении Electronic Arts появятся сразу несколько известных гоночных франшиз: DiRT, F1, GRID и Project CARS. Codemasters перейдёт в подразделение EA Sports, и в целом Electronic Arts рассчитывает выпускать не меньше одной гоночной игры в год. Естественно, при помощи англичан.

Что же касается финансовых результатов издательства за отчётный период, то всё замечательно: на фоне пандемии спрос на видеоигры растёт, и, следовательно, растёт и прибыль. Львиная доля доходов EA приходится на игры-сервисы, в частности, Apex Legends.

реклама

Напомним, что покупка Codemasters обошлась Electronic Arts в 1,2 млрд долларов. Как быстро компании удастся отбить расходы и превратить коллектив в ещё одну свою рабочую лошадку, пока не берутся прогнозировать даже наиболее уютно расположившиеся на домашних диванах аналитики.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts codemasters
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Новую масштабную Battlefield покажут этой весной, а выпустят — осенью
+
Electronic Arts собирается стать мировым лидером в сегменте гоночных игр
1
Свежий патч для PC-версии Horizon: Zero Dawn правит отрисовку растительности на видеокартах AMD Radeon RX 6000
3
Выполненный в «скандинавских» декорациях выживач Valheim добрался до раннего доступа
+
Видео: блогер сравнил трассировку лучей в экшене Control на PlayStation 5, Xbox Series X и PC
1
Mass Effect Legendary Edition: системные требования и старт предзаказов — PC-версию оценили в 3 499 рублей
15
Sony поможет всем владельцам консолей PlayStation собрать статистику за 2020 год по своим играм
1

Интересные материалы

Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 26
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 65
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
28 января 2021 26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 29
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровая сборка на GeForce GTX 1660 Ti с пугающими ценами времен бума майнинга 2021 года
64
Про перегрев памяти в RTX 3080 и домашний майнинг - мой личный опыт
95
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
29
Деньги вперед: главные игры февраля 2021 года
12
Assassin's Creed Odyssey: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
12
Windows 10 Pro со скидкой 88% на распродаже ко Дню Святого Валентина
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Quantum Mesh
9

Сейчас обсуждают

Алексей Глонза
02:28
А, я так и подумал. Мамка на новую видюху денег не дает, говорит, иди в очко за 2к цацку покупать...
Про перегрев памяти в RTX 3080 и домашний майнинг - мой личный опыт
Alagar81
02:26
Как то так 😁
Про перегрев памяти в RTX 3080 и домашний майнинг - мой личный опыт
Алексей Глонза
02:25
Ну так просвети
Про перегрев памяти в RTX 3080 и домашний майнинг - мой личный опыт
Alagar81
02:25
Школярная зависть 😀
Про перегрев памяти в RTX 3080 и домашний майнинг - мой личный опыт
Melofon
02:22
Видно с логикой у вас не очень.
Про перегрев памяти в RTX 3080 и домашний майнинг - мой личный опыт
VRoman
02:20
Ни за что. Просто потому что изверги
AMD отдаёт приоритет тем партнёрам, которые придерживаются рекомендованных цен
immortal3000
02:19
Да что вы говорите..
Свежий патч для PC-версии Horizon: Zero Dawn правит отрисовку растительности на видеокартах AMD Radeon RX 6000
Алексей Глонза
02:19
Откуда столько хейта к майнерам?
Про перегрев памяти в RTX 3080 и домашний майнинг - мой личный опыт
Farid Kovalenko
02:14
Ну и как выглядел тот геймпад то?
Valve оштрафовали на 4 миллиона долларов за копирование дизайна геймпада SCUF
Melofon
02:11
Неуважаемые майнеры, желаю вам скорейшего падения цен на криптовалюты и усложнения добычи, гореть вам в аду в отдельном котле с термопастой, и чтоб котёл подогревался фермами. )))))))
Про перегрев памяти в RTX 3080 и домашний майнинг - мой личный опыт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем