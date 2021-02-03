Electronic Arts собирается стать мировым лидером в сегменте гоночных игр
Electronic Arts опубликовала отчёт по итогам четвёртого квартала текущего финансового года. Как обычно в подобных документах, интересного в отчёте было мало, но парочку пунктов упомянуть можно. Так, например, компания всерьёз планирует стать мировым лидером в сегменте гоночных видеоигровых развлечений.
реклама
В первую очередь это станет возможным благодаря тому, что в прошлом календарном году Electronic Arts удалось быстро и даже дерзко вырвать Codemasters из лап Take-Two Interactive, предложив английской студии-разработчику гоночных игр более выгодные условия. Напомним, что благодаря приобретению Codemasters в распоряжении Electronic Arts появятся сразу несколько известных гоночных франшиз: DiRT, F1, GRID и Project CARS. Codemasters перейдёт в подразделение EA Sports, и в целом Electronic Arts рассчитывает выпускать не меньше одной гоночной игры в год. Естественно, при помощи англичан.
Что же касается финансовых результатов издательства за отчётный период, то всё замечательно: на фоне пандемии спрос на видеоигры растёт, и, следовательно, растёт и прибыль. Львиная доля доходов EA приходится на игры-сервисы, в частности, Apex Legends.
реклама
Напомним, что покупка Codemasters обошлась Electronic Arts в 1,2 млрд долларов. Как быстро компании удастся отбить расходы и превратить коллектив в ещё одну свою рабочую лошадку, пока не берутся прогнозировать даже наиболее уютно расположившиеся на домашних диванах аналитики.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила