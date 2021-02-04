Total War Warhammer III по предзаказу вырвалась в лидеры продаж в Steam
Вчера днём компании Sega и Creative Assembly обрадовали поклонников Total War Warhammer и анонсировали заключительную часть трилогии. Несмотря на то, что у проекта ещё нет точной даты выхода — известно лишь о релизе в течение 2021-го года — медлить с предварительными заказами издатель и разработчики не стали и открыли соответствующую опцию в Steam и Epic Games Store сразу в мгновение анонса.
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Результат себя ждать не заставил: Total War Warhammer III быстренько возглавила «топ» лидеров продаж по всему миру и, по всей видимости, в ближайшей перспективе никому уступать свою позицию не собирается.
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Напомним, что в Total War Warhammer III нам предстоит собрать войско и отправиться в Царство Хаоса, решив, наконец, судьбу всего мира. Проект — PC-эксклюзив.
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