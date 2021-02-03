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Состоялся анонс Total War Warhammer III, релиз — уже в этом году

Предварительные заказы уже стартовали.
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Несколько дней назад Creative Assembly опубликовала небольшой тизер, тематически связанный с Total War Warhammer. Мнения сообщества по данному тизеру разделились: одни надеялись, что вскоре состоится анонс финальной части трилогии данной подсерии, другие же посчитали, что разработчики ограничатся очередным дополнением для второй части. К счастью для поклонников франшизы, первая группа геймеров оказалась права, и сегодня Creative Assembly официально представила Total War Warhammer III вместе с сопутствующим видеороликом.

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По сюжету, в финале трилогии нам предстоит собрать войска и войти в Царство Хаоса, где решится судьба всего мира. Судя по описанию, игрокам придётся принять немало влияющих на итог прохождения решений.

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Релиз запланирован на текущий год (пока без конкретики) эксклюзивно на персональных компьютерах. При желании уже можно оформить предварительный заказ в Steam или Epic Games Store, но прежде чем переходить на соответствующие странички, не забудьте принять корвалол, ведь финал трилогии оценён в 3 439 рублей.

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sega creative assembly total war warhammer 3 total war warhammer iii
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