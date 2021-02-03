Состоялся анонс Total War Warhammer III, релиз — уже в этом году
Несколько дней назад Creative Assembly опубликовала небольшой тизер, тематически связанный с Total War Warhammer. Мнения сообщества по данному тизеру разделились: одни надеялись, что вскоре состоится анонс финальной части трилогии данной подсерии, другие же посчитали, что разработчики ограничатся очередным дополнением для второй части. К счастью для поклонников франшизы, первая группа геймеров оказалась права, и сегодня Creative Assembly официально представила Total War Warhammer III вместе с сопутствующим видеороликом.
реклама
По сюжету, в финале трилогии нам предстоит собрать войска и войти в Царство Хаоса, где решится судьба всего мира. Судя по описанию, игрокам придётся принять немало влияющих на итог прохождения решений.
реклама
Релиз запланирован на текущий год (пока без конкретики) эксклюзивно на персональных компьютерах. При желании уже можно оформить предварительный заказ в Steam или Epic Games Store, но прежде чем переходить на соответствующие странички, не забудьте принять корвалол, ведь финал трилогии оценён в 3 439 рублей.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила