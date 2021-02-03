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Несмотря на слияние с Embracer, компания Gearbox продолжит работать над Borderlands в сотрудничестве с 2K Games

Потому что какие-то права на использование франшизы частично принадлежат 2K.
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Сегодня холдинг Embracer Group объявил о слиянии с компанией Gearbox, которая с некоторых пор не является исключительно разработчиком игр, но также помогает небольшим коллективам с изданием их творений. Разумеется, многие закономерно решили, что подобное серьёзное переплетение связей двух компаний может повлиять на уже существующие отношения и договорённости Gearbox с другими фирмами, в частности, с принадлежащим Take-Two Interactive издательством 2K Games, с которым Gearbox плотно сотрудничает в производстве игр серии Borderlands.

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Как сообщил основатель и глава Gearbox Рэнди Питчфорд, слияние его компании с Embracer не означает отказ от её сотрудничества с давними партнёрами вроде 2K. Более того, как уточняет Питчфорд, хотя Gearbox является владелицей франшизы Borderlands, у 2K на неё тоже есть «определённые права». Что за права такие, не уточняется.

В свою очередь, данное заявление с поправкой на сторону повторило и руководство 2K. По словам представителей компании, они рады новой главе в истории Gearbox, но её слияние с Embracer не меняет отношений с 2K, а также сохраняет статус последней как издателя игр серии Borderlands и любых других проектов, с которыми издательство сейчас трудится совместно с Gearbox.

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