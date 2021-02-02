Видео: блогер сравнил трассировку лучей в экшене Control на PlayStation 5, Xbox Series X и PC
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Сначала давайте посмотрим, как Control смотрится на «некстгене» и PC. Ролик вы можете просмотреть прямо здесь.
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Как и в случае с Cyberpunk 2077, блогер прикрепил к видео комментарий с пояснениями:
- версии игры для PS5 и Xbox Series X работают в разрешении 2560x1440;
- фреймрейт стабилен на обеих консолях, но едва заметные «дропы» случались на Xbox Series X;
- трассировка лучей на консолях выглядит более ограниченной на фоне PC-версии. В некоторых случаях детализация на PS5 чуточку хуже. Несмотря на это, мы имеем дело с лучшей реализацией рейтрейсинга на консолях;
- инпут лаг в режиме наилучшей графики выше по сравнению с версиями игры для «пастгена»;
- обработка отражений без трассировки лучей иногда сбоит на модели главной героини, на старых консолях такого не было;
- есть ошибка, вызывающая рассинхронизацию анимации бега главной героини;
- в версиях для консолей Xbox по-прежнему возникают проблемы с кратким зависанием игры при активации паузы или карты;
- на PlayStation 5 слишком тёмная картинка, это вынуждает повышать яркость, чтобы получить результат, схожий с другими версиями.
Если вы ходите посмотреть детальное сравнение проекта для консолей PlayStation 5, PlayStation 4 и PS4 Pro, то следующее видео просто обязательно к просмотру.
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К сожалению, прикреплённого комментария с пояснениями у этого ролика нет.
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