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Видео: блогер сравнил трассировку лучей в экшене Control на PlayStation 5, Xbox Series X и PC

Ранее он уже выпускал подобное видео с Cyberpunk 2077.
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препарировавший ранее консольные версии Cyberpunk 2077, подготовил новое сравнение на своём канале в YouTube. Речь идёт о консольных версиях экшена Control. Энтузиаст сравнил версии игры для PlayStation 5, Xbox Series X и PC. Дополнительно было проведено исследование и сравнение версий проекта для консолей PlayStation 5, PlayStation 4 и PS4 Pro.

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Сначала давайте посмотрим, как Control смотрится на «некстгене» и PC. Ролик вы можете просмотреть прямо здесь.

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Как и в случае с Cyberpunk 2077, блогер прикрепил к видео комментарий с пояснениями:

  • версии игры для PS5 и Xbox Series X работают в разрешении 2560x1440;
  • фреймрейт стабилен на обеих консолях, но едва заметные «дропы» случались на Xbox Series X;
  • трассировка лучей на консолях выглядит более ограниченной на фоне PC-версии. В некоторых случаях детализация на PS5 чуточку хуже. Несмотря на это, мы имеем дело с лучшей реализацией рейтрейсинга на консолях;
  • инпут лаг в режиме наилучшей графики выше по сравнению с версиями игры для «пастгена»;
  • обработка отражений без трассировки лучей иногда сбоит на модели главной героини, на старых консолях такого не было;
  • есть ошибка, вызывающая рассинхронизацию анимации бега главной героини;
  • в версиях для консолей Xbox по-прежнему возникают проблемы с кратким зависанием игры при активации паузы или карты;
  • на PlayStation 5 слишком тёмная картинка, это вынуждает повышать яркость, чтобы получить результат, схожий с другими версиями.

Если вы ходите посмотреть детальное сравнение проекта для консолей PlayStation 5, PlayStation 4 и PS4 Pro, то следующее видео просто обязательно к просмотру.

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К сожалению, прикреплённого комментария с пояснениями у этого ролика нет.
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