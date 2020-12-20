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Видео: энтузиаст продемонстрировал улучшения в Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 после патча

Разработчикам придётся сделать ещё очень многое.
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Компания CD Projekt RED продолжает выпускать патчи для Cyberpunk 2077, исправляя ошибки и технические просчёты на PC и консолях. Вчера состоялся выход очередного «хотфикса», который исправил скрипты в некоторых миссиях, улучшил работу 4- и 6-ядерных процессоров AMD Ryzen, а также внёс определённые правки в консольные версии. Неравнодушные энтузиасты тут же принялись оценивать проделанную поляками работу и выпускать сравнительные видео.

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Одним из первых оценить проделанную CD Projekt RED работу вызвался пользователь YouTube-канала с ником ElAnalistaDeBits. Он в своём видео на протяжении 25 минут сравнивал Cyberpunk 2077 до выхода патча 1.05 и уже с установленным «хотфиксом». Речь в данном случае идёт о версиях игры для базовых консолей PlayStation 4, а также PS4 Pro и PS5. Сравнивалось буквально всё: качество текстур, разрешение, частота кадров и дальность прорисовки объектов. Если коротко, изменения есть, и они существенные.

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Больше всего повезло владельцам базовой версии PlayStation 4, которая была выпущена ещё в 2013 году, напомним. После установки патча 1.05 на улицах Найт-Сити стало больше NPC, а сама картинка стала немного чётче. Неприятный момент здесь связан с количеством кадров в секунду — оно не изменилось. Медленная подгрузка объектов тоже никуда не делась. После установки патча 1.05 некоторые владельцы консолей PlayStation заметили, что они не могут выйти из меню настроек. Техподдержка CD Projekt RED уже в курсе существования этого бага и предлагает в таких случаях сделать перезапуск игры как временное решение.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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