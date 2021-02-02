Серии игр Tomb Raider в этом году исполнится 25 лет, фанатам обещаны сюрпризы
В этом году игровая серия Tomb Raider празднует юбилей — 25 лет. Компания Square Enix, которой принадлежат права на бренд, решила отметить это событие особенным образом. Она запустила специальный сайт, на котором в скором времени станут появляться разнообразные материалы, так или иначе связанные с разработкой игр серии. Будут там и новые анонсы — Square Enix, опять же, пообещала это. Пока мы там можем увидеть специальный арт, посвящённый празднованию юбилея.
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Если говорить о периодичности выхода материалов, посвящённых играм серии Tomb Raider, то они будут появляться на сайте раз в месяц. Причём, каждую такую публикацию станут посвящать отдельной игре. Нам в подробностях расскажут о процессе разработки, снабдив материал архивными видеоматериалами и фотографиями со скриншотами. Будут там и интервью с разработчиками.
Что до новых анонсов, то представители Square Enix собираются сделать их в этом году сразу несколько. Только нужно помнить, что студия Crystal Dynamics, ответственная за непосредственную разработку новых игр серии, призналась, что выхода новой полноценной Tomb Raider придётся долго ждать. Возможно, дело пока ограничится ремейками или ремастерами старых игр.
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