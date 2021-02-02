Видеоигры сопутствуют нашему досугу уже так давно, что кажется, что так было всегда. Но в масштабах истории видеоигровая индустрия в том виде, в котором мы привыкли её видеть, является совсем молодым направлением деятельности человека. Наиболее знаменитым дожившим до наших дней компаниям насчитывается всего несколько десятков лет, и вчера юбилей отметила легендарная id Software. Создателям культовых DOOM, Quake и Wolfenstein исполнилось тридцать лет.

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Компания была основана 1 февраля 1991 года Джоном Кармаком, Джоном Ромеро, Адрианом Кармаком (однофамилец, а не брат Джона) и Томом Холлом. Влияние, которое id Software оказала на игровую индустрию, фактически создав жанр шутеров от первого лица, переоценить невозможно.

Несмотря на свой почтенный в рамках игровой индустрии возраст, id Software полна энергии и желания продолжать создавать высококлассные игры.

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С 2009 года id Software входит в состав ZeniMax Media, ну а осенью прошлого года холдинг был приобретён игровым подразделением Microsoft. Так что технически мастера производства шутеров из id Software теперь под крылом Microsoft. Остаётся пожелать им дальнейших успехов в их деятельности и новых и, желательно, прорывных игр, которыми студия славилась в 1990-е.