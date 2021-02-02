Как известно, в популярном геройском шутере Overwatch время от времени проходят сезонные события, посвящённые то конкретным праздникам вроде Рождества, то специальным внутриигровым мероприятиям, таким, как празднование годовщины со дня выхода игры. Надвигающийся «ивент» относится к первой категории и посвящён празднованию Нового года (года Быка) по китайскому (лунному) календарю. Несколько часов назад Blizzard оповестила сообщество Overwatch о том, что в этом году соответствующее событие в игре стартует в этот четверг, 4 февраля, и продлится ровно три недели — до 25 февраля.

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Конкретных деталей мероприятия Blizzard пока не разгласила, но одно точно: фанатов Overwatch ждут еженедельные испытания, новые тематические облики персонажей, реплики, граффити, лучшие моменты матча и многое другое на тему азиатской культуры и праздников.

Пользуясь случаем, напомним, что в ночь с 19 на 20 февраля пройдёт фестиваль BlizzConline, в рамках которого нас ждёт много интересных новостей. Компания уже опубликовала «лайт-версию» расписания, о чём в нашей редакционной новостной ленте уже имеется соответствующая заметка.