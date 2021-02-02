Blizzard опубликовала расписание онлайн-конференции BlizzConline и выпустила в продажу наборы для фанатов
Компания Blizzard поделилась своими планами по поводу проведения онлайн-конференции BlizzConline. На самом деле, конкретных деталей по поводу находящихся в разработке игр девелоперы не стали озвучивать, но у нас теперь есть общее расписание мероприятия.
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Итак, мы теперь знаем, что в первый день конференции (он начнётся 20 февраля в 01:00 МСК) всех будут ждать три часа трансляций об играх на шести тематических каналах, демонстрация нового контента для проектов.
Во второй день BlizzConline (который начнётся 20 февраля в 23:00 МСК) нам предложат просмотреть ещё несколько часов трансляций со свежими подробностями, покажут отдельное мероприятие для сообщества с демонстрацией победителей конкурсов. На выставке также найдётся место киберспортивным состязаниям с церемонией награждения победителей. Но, что самое важное, на конференции представят свежие новости об Overwatch 2 и Diablo IV.
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BlizzConline (она же BlizzCon, но полностью перемещённая в «онлайн» из-за пандемии) в этом году особая — Blizzard исполняется 30 лет, по такому случаю уже сейчас можно прикупить юбилейные наборы Celebration Collection (она же «Праздничная коллекция» в локализованном варианте). Странное дело — юбилей у Blizzard, но подарки делают ей игроки, а не наоборот. Всего для покупки доступно три набора: Essentials Pack, Heroic Pack, Epic Pack.
Содержимое Essentials Pack («Базовый комплект») за 999 рублей:
- купон на скидку в 15% на товары в магазине Blizzard Gear Store;
- 10 комплектов карт дополнения «Ярмарка безумия» — Hearthstone;
- герой Трейсер и ее средство передвижения «Ховерцикл OSV-03 "Бунтарь"» — Heroes of the Storm;
- 5 контейнеров — Overwatch;
- значок и граффити «30 лет Blizzard» — Overwatch (покажут уже скоро);
- набор портретов к 30-летию — StarCraft II и StarCraft: Remastered;
- питомец — Diablo III (покажут уже скоро);
- портрет — Diablo III (покажут уже скоро);
- питомец «Осененный луной дракончик Пустоты» — World of Warcraft.
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Теперь перейдём к описанию более дорого комплекта Heroic Pack («Героический комплект») за 1999 рублей:
- полное содержимое «Базового комплекта»;
- средство передвижения «Снежная Буря» — World of Warcraft;
- крылья — Diablo III (уже скоро);
- легендарный облик «Рейнорхардт» — Overwatch (покажут уже скоро);
- случайная легендарная карта дополнения «Ярмарка безумия» — Hearthstone.
Наконец, для тех, кто хочет отдать Blizzard максимальное количество денег, припасён вариант Epic Pack («Эпический комплект») за целых 2999 рублей. Вот его содержимое:
- полное содержимое «Героического комплекта»;
- 30 дней игрового времени — World of Warcraft;
- 5 комплектов золотых карт дополнения «Ярмарка безумия» — Hearthstone;
- 3 золотых контейнера — Overwatch;
- набор для трансмогрификации — Diablo III (покажут уже скоро).
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В общем, Blizzard остаётся верной самой себе — она занимается продажей скинов, портретиков и питомцев за лютый «оверпрайс». Зато повод праздничный.
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