В декабре прошлого года в рамках The Game Awards 2020 входящий в состав Xbox Game Studios коллектив The Initiative официально анонсировал перезапуск относительно известного боевика Perfect Dark. И вот, не прошло и двух месяцев с момента анонса, как о своём уходе из The Initiative объявил дизайн-директор перезапуска Дрю Мюррей.

По словам Мюррея, два предшествовавших анонсу года работы над проектом были замечательным временем, ведь ему довелось потрудиться с талантливыми людьми, многие из которых стали его друзьями. Но личная жизнь Мюррея требует от него больше времени и внимания, чем он может предоставить, будучи разработчиком амбициозного проекта, поэтому он и принял решение об уходе из компании. В подробности Мюррей не вдаётся, да и, в общем-то, это не наше дело.

Несмотря на то, что работа над перезапуском Perfect Dark ведётся уже два года, процесс всё ещё находится на ранних стадиях, так что ни сроков выхода, ни целевых платформ авторы пока не называют.