Santa Monico Studio оповестила фанатов God of War (2018) о том, что уже сегодня, 2 февраля, для игры выйдет специальное обновление, которое позволит в полной мере воспользоваться мощностями PlayStation 5.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3090 - цены пошли вниз RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Сейчас в God of War игрокам приходится выбирать из двух вариантов воспроизведения: высокое разрешение или высокая частота кадров. После установки обновления на PlayStation 5 выбирать не придётся: игра по умолчанию будет воспроизводиться в так называемом шахматном 4K-разрешении при шестидесяти кадрах в секунду. При желании, конечно, можно будет переключиться на альтернативный режим с «шахматным» 4K при 30 fps, но зачем он нужен, когда есть вариант с 60 fps, не вполне ясно.

Стоит напомнить, что на этот год запланирован новой части God of War. Так что перепройти игру 2018-года совсем не помешает.