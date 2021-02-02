God of War (2018) сегодня получит обновление с улучшениями для PlayStation 5
Santa Monico Studio оповестила фанатов God of War (2018) о том, что уже сегодня, 2 февраля, для игры выйдет специальное обновление, которое позволит в полной мере воспользоваться мощностями PlayStation 5.
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Сейчас в God of War игрокам приходится выбирать из двух вариантов воспроизведения: высокое разрешение или высокая частота кадров. После установки обновления на PlayStation 5 выбирать не придётся: игра по умолчанию будет воспроизводиться в так называемом шахматном 4K-разрешении при шестидесяти кадрах в секунду. При желании, конечно, можно будет переключиться на альтернативный режим с «шахматным» 4K при 30 fps, но зачем он нужен, когда есть вариант с 60 fps, не вполне ясно.
Стоит напомнить, что на этот год запланирован новой части God of War. Так что перепройти игру 2018-года совсем не помешает.
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