Анонсирована новая God of War, релиз — в следующем году
Под занавес сентябрьской презентации Sony устроила приятный сюрприз и очень коротко и скромно анонсировала новую God of War. Пока неизвестно, будет ли у новинки порядковый номер или подзаголовок, но в анонсирующем видеоролике Кратос призывает кого-то (нас?) готовиться. Трейлер завершается словами «Грядёт рагнарёк».
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Судя по всему, новинка будет прямым продолжением God of War (2018). Релиз назначен на следующий год.
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