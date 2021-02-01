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Gran Turismo 7 порадует любителей «классических» игр серии

Но и полезные нововведения тоже в неё перекочуют.
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Гоночный симулятор Gran Turismo 7 был анонсирован в начале лета прошлого года в рамках гигантской презентации Sony PlayStation 5, однако информации о проекте до сих пор объявлено не так много, как хотелось бы. Учитывая, что именно серия Gran Turismo обретает многие новые геймплейные функции и, что называется, находится на острие прогресса, вполне логично, что игрокам хочется знать больше. И такая возможность сегодня появилась благодаря беседе руководителя студии Polyphony Digital Кадзунори Ямаути с изданием Octane (выдержка предоставлена порталом Gematsu).

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По словам Ямаути, разработчики воспринимают Gran Turismo как авангардный проект, который постоянно развивается от поколения к поколению, и поэтому у каждой части серии есть свои поклонники. Однако разработчик признаёт, что вышедшая в 2017 году нацеленная на мультиплеер и киберспортивную составляющую Gran Turismo Sport далеко не всем пришлась по душе. Поэтому в Gran Turismo 7 студия делает небольшой шаг назад и возвращается к своим истокам.

Как поясняет господин Ямаути, Gran Turismo 7 сохранит некоторые элементы прошлой части, такие, как чемпионаты, но в целом по своим масштабам вернётся к традиционным играм серии — от первой до четвёртой (1997 — 2004 годы) — и вызовет у фанатов классических игр франшизы чувство ностальгии.

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Точной даты выхода у Gran Turismo 7 пока нет, но известно, что игра должна появиться в продаже до конца текущего года на PlayStation 5.

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