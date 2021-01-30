Создатели Biomutant объяснили, почему разработка игры затянулась на столь длительный срок
Когда в минувший вторник разработчики боевика Biomutant огласили точную дату его выхода, у многих возникло закономерное желание ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. Оно и немудрено: релиз игры столько раз откладывали на огромные по меркам игровой индустрии сроки, что надежда на релиз уже практически растворилась. Но всё это время работа кипела, и в беседе с изданием IGN разработчики из Experiment 101 постарались объяснить, почему же игрокам пришлось и ещё предстоит ждать так долго — до 25 мая.
реклама
По словам руководителя Experiment 101 Стефана Люнгквиста, столь размеренные сроки производства Biomutant вызваны исключительно положительными явлениями. Во-первых, с момента анонса масштаб игры многократно возрос; в частности, за один только прошлый год почти втрое увеличился сценарий проекта. В финальной версии сценария Biomutant насчитывается порядка 250 тысяч слов.
Во-вторых, коллектив скрупулёзно выискивает и исправляет ошибки в игре, дабы на релизе пользователи не столкнулись с проблемами и не испортили себе все впечатления от прохождения. Процессы трудоёмкие и осложняются тем фактом, что Experiment 101 — довольно маленькая студия со штатом всего в двадцать сотрудников.
реклама
реклама
По словам Люнгвиста, разработчикам повезло, что их издатель — THQ Nordic. Руководство студии всячески хотело избежать переработок, и «Нордики» полностью их в этом поддержали, не давили и не требовали поскорее выпустить проект.
Biomutant не является некстгенной игрой и выйдет на PC и консолях прошлого поколения. К сожалению, о выпуске обновления для консолей нового поколения речи в материале от IGN даже не шло, поэтому напрашивается логичный вывод о том, что пока разработчики неспешно трудились, проект уже успел морально устареть. Надеемся, что вскоре нашему вниманию представят записи игрового процесса, которые опровергнут негативный вывод.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила