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Создатели Biomutant объяснили, почему разработка игры затянулась на столь длительный срок

Коротко: потому что сложность проекта выросла многократно, а расширять коллектив почему-то не хотели.
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Когда в минувший вторник разработчики боевика Biomutant огласили точную дату его выхода, у многих возникло закономерное желание ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. Оно и немудрено: релиз игры столько раз откладывали на огромные по меркам игровой индустрии сроки, что надежда на релиз уже практически растворилась. Но всё это время работа кипела, и в беседе с изданием IGN разработчики из Experiment 101 постарались объяснить, почему же игрокам пришлось и ещё предстоит ждать так долго — до 25 мая.

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По словам руководителя Experiment 101 Стефана Люнгквиста, столь размеренные сроки производства Biomutant вызваны исключительно положительными явлениями. Во-первых, с момента анонса масштаб игры многократно возрос; в частности, за один только прошлый год почти втрое увеличился сценарий проекта. В финальной версии сценария Biomutant насчитывается порядка 250 тысяч слов.

Во-вторых, коллектив скрупулёзно выискивает и исправляет ошибки в игре, дабы на релизе пользователи не столкнулись с проблемами и не испортили себе все впечатления от прохождения. Процессы трудоёмкие и осложняются тем фактом, что Experiment 101 — довольно маленькая студия со штатом всего в двадцать сотрудников.

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По словам Люнгвиста, разработчикам повезло, что их издатель — THQ Nordic. Руководство студии всячески хотело избежать переработок, и «Нордики» полностью их в этом поддержали, не давили и не требовали поскорее выпустить проект.

Biomutant не является некстгенной игрой и выйдет на PC и консолях прошлого поколения. К сожалению, о выпуске обновления для консолей нового поколения речи в материале от IGN даже не шло, поэтому напрашивается логичный вывод о том, что пока разработчики неспешно трудились, проект уже успел морально устареть. Надеемся, что вскоре нашему вниманию представят записи игрового процесса, которые опровергнут негативный вывод.

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