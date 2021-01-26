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Необычный экшен Biomutant получил точную дату релиза

До лета выйдет.
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Приключенческий экшен Biomutant обзавёлся точной датой релиза после долгих месяцев неопределённости. Разработчики из студии Experiment 101 совместно с издательством THQ Nordic заявили, что проект поступит в продажу 25 мая.

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Biomutant удивляет, в первую очередь, своим необычайным сеттингом. Геймдизайнеры смогли каким-то образом сотворить симбиоз из постапокалипсиса и фэнтези. В игре также нашлось место кунг-фу, но это уже совсем другая история. Разработчики данного проекта очень любят разнообразие во всем. В Biomutant будет открытый мир, красиво поставленные сражения, наземный и воздушный транспорт и предельно интригующий сюжет. Как та самая вишенка на торте — сложная механика развития главного героя. Ну, нам так всего пообещали.

Biomutant готовится к выходу на PC, Xbox One и PlayStation 4.

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