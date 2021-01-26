Приключенческий экшен Biomutant обзавёлся точной датой релиза после долгих месяцев неопределённости. Разработчики из студии Experiment 101 совместно с издательством THQ Nordic заявили, что проект поступит в продажу 25 мая.

реклама

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Biomutant удивляет, в первую очередь, своим необычайным сеттингом. Геймдизайнеры смогли каким-то образом сотворить симбиоз из постапокалипсиса и фэнтези. В игре также нашлось место кунг-фу, но это уже совсем другая история. Разработчики данного проекта очень любят разнообразие во всем. В Biomutant будет открытый мир, красиво поставленные сражения, наземный и воздушный транспорт и предельно интригующий сюжет. Как та самая вишенка на торте — сложная механика развития главного героя. Ну, нам так всего пообещали.

Biomutant готовится к выходу на PC, Xbox One и PlayStation 4.