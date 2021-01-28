Разработчики из SCS Software в своё время пообещали, что покататься по Пиренейскому полуострову фанаты Euro Truck Simulator смогут в 2020 года. В конце 2020-го релиз перенесли на 2021-й, но точной даты выхода дополнения пока ещё нет. Возможно, скоро появится, поскольку сегодня авторы опубликовали довольно продолжительный видеоролик-превью с демонстрацией соответствующего игрового процесса в добавленных аддоном локациях Испании и Португалии.

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Отметим, что Euro Truck Simulator 2 присутствует на рынке уже больше восьми лет и пользуется огромной популярностью среди любителей покататься и повозить грузы по дорогам за рулём мощных грузовиков.