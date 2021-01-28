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В Epic Games Store раздают платформер Dandara Trials of Fear Edition

На следующей неделе тоже будет раздача.
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Не успела Epic Games опубликовать отчёт о развитии Epic Games Store за прошлый год, как в сервисе строго по расписанию началась очередная подарочная раздача игры. На этот раз вниманию пользователей магазина предложен платформер-метроидвания Dandara Trials of Fear Edition.

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Игра повествует о том, как девушка Дандара открывает в себе силы, способные изменить к лучшему оказавшийся на грани катастрофы мир Соли.

Раздача продлится ровно неделю, после чего на смену «Дандаре» придёт гибрид стратегии и «рогалика» For the King. В прошлом году этот проект в Epic Games Store уже раздавали, но достойной игре на учётной записи всегда есть место.

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Motor Head
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Чувак
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ego0550
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