Трейлер к сегодняшнему релизу хоррора The Medium
Разработчики из Bloober Team поступили правильно и опубликовали релизный трейлер своего мистического хоррора The Medium не за месяц до непосредственно выхода игры, как это любят делать многие представители индустрии, а всего за пару часов до самого события. В оставшиеся пару часов игру можно предзаказать с 10-процентной скидкой, но, вспоминая вчерашний материал на тему никуда не годной оптимизации проекта, вряд ли желающих найдётся очень много.
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Напомним, что в центре сюжета The Medium девушка-медиум по имени Марианна, умеющая присутствовать сразу в двух реальностях — настоящей и параллельной, духовной. Свои сверхъестественные способности Марианне потребуется применить, чтобы раскрыть, казалось бы, неразрешимую тайну исчезновения ребёнка.
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Среди целевых платформ проекта — PC и Xbox Series X|S.
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